Новые факты о происхождении cut

Новые факты выявились в происхождении команды cut в Unix. Как известно, до последнего времени считалось, что cut появляется впервые в AT&T System III UNIX в 1982 году. Однако, британские учёные, опираясь на утерянную библиотеку Петра I, утверждают, что А.С. Пушкин в «Полтаве» впервые пишет именно о данной команде, в своих строках «Мазепы лик терзает кат».

С другой стороны, эфиопы-пушкиноведы, ознакомившись с вышеуказанной работой британских коллег, предостерегли их от поспешных выводов: на основе анализов текста «Полтавы» неясно, о какой ОС идёт речь. Вполне возможно, под именем «кат» скрывается совершенно иная программа.

Источник: linux.org.ru