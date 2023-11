Обновление дистрибутивов AlmaLinux 8.9 и Rocky Linux 8.9

Опубликованы новые версии дистрибутивов AlmaLinux 8.9 и Rocky Linux 8.9, синхронизированные c дистрибутивом Red Hat Enterprise Linux 8.9 и содержащие все предложенные в данном выпуске изменения. Выпуски 8.x продолжают сопровождаться параллельно с веткой 9.x и нацелены на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS 8, поддержка которого была прекращена в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально. Сборки Rocky Linux 8.9 подготовлены для архитектур x86-64 и aarch64, а AlmaLinux 8.9 для архитектур x86_64, ARM64, s390x и ppc64le.

Дистрибутивы бинарно совместимы с Red Hat Enterprise Linux и могут использоваться в качестве замены RHEL 8.9 и CentOS 8 Stream. Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux и AlmaLinux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat. Дополнительно проектом AlmaLinux поддерживается репозиторий Synergy c пакетами для установки пользовательского окружения Pantheon из Elementary OS, а проектом Rocky Linux подготовлены репозитории plus c пакетом open-vm-tools, nfv c пакетами для виртуализации компонентов сетей, развиваемыми SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization), RT с пакетами для работы в режиме реального времени, HighAvailability и ResilientStorage с пакетами для создания отказоустойчивых систем и хранилищ.



Источник: opennet.ru