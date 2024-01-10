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OpenMoHAA alpha 0.61.0

OpenMoHAA alpha 0.61.0

Вышла первая в 2024 году альфа-версия открытого движка Medal of Honor — OpenMoHAA. Цель проекта –– сделать кроссплатформенный движок с открытым исходным кодом, полностью совместимый с оригинальной Medal of Honor.

Модуль игры:

  • исправлены падения движка;
  • исправлено голосование (callvote) с недопустимыми строками;
  • исправлена выдача неправильного оружия (bad weapon attachments);
  • исправлен вылет гранаты;
  • мины теперь полностью работают;
  • документацию по командам сценария теперь можно корректно экспортировать с помощью команды ‘dumpallclasses’;
  • команда ‘sv_fps’ со значением выше 20 больше не должна вызывать проблем с анимацией.

Модуль Клиент:

  • модели 3D-плееров теперь отображаются на экране главного меню;
  • добавлены списки карт для одиночной и многопользовательской игры;
  • добавлен список ротации карт для мультиплеера;
  • добавлен список выбора модели игрока;
  • добавлен поиск игр по локальной сети;
  • добавлены субтитры, centerprint и locationprint;
  • добавлена мини-консоль;
  • теперь можно устанавливать привязки;
  • строку конфигурации теперь можно обрабатывать несколькими частями;
  • исправлено несоответствие версии сервера mohaas в списке серверов при использовании целевой игры mohaab;
  • исправлено не работавшее меню голосования;
  • исправлены не работавшие звуки пользовательского интерфейса;
  • исправлена ​​ошибка, из-за которой не работали locationprint и centerprint.

Это альфа-версия, и всяких «болячек» в проекте ещё хватает.

Источник: linux.org.ru

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