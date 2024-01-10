OpenMoHAA alpha 0.61.0

Вышла первая в 2024 году альфа-версия открытого движка Medal of Honor — OpenMoHAA. Цель проекта –– сделать кроссплатформенный движок с открытым исходным кодом, полностью совместимый с оригинальной Medal of Honor.
Модуль игры:
- исправлены падения движка;
- исправлено голосование (callvote) с недопустимыми строками;
- исправлена выдача неправильного оружия (bad weapon attachments);
- исправлен вылет гранаты;
- мины теперь полностью работают;
- документацию по командам сценария теперь можно корректно экспортировать с помощью команды ‘dumpallclasses’;
- команда ‘sv_fps’ со значением выше 20 больше не должна вызывать проблем с анимацией.
Модуль Клиент:
- модели 3D-плееров теперь отображаются на экране главного меню;
- добавлены списки карт для одиночной и многопользовательской игры;
- добавлен список ротации карт для мультиплеера;
- добавлен список выбора модели игрока;
- добавлен поиск игр по локальной сети;
- добавлены субтитры, centerprint и locationprint;
- добавлена мини-консоль;
- теперь можно устанавливать привязки;
- строку конфигурации теперь можно обрабатывать несколькими частями;
- исправлено несоответствие версии сервера mohaas в списке серверов при использовании целевой игры mohaab;
- исправлено не работавшее меню голосования;
- исправлены не работавшие звуки пользовательского интерфейса;
- исправлена ошибка, из-за которой не работали locationprint и centerprint.
Это альфа-версия, и всяких «болячек» в проекте ещё хватает.
Источник: linux.org.ru