OpenMoHAA alpha 0.61.0

Вышла первая в 2024 году альфа-версия открытого движка Medal of Honor — OpenMoHAA. Цель проекта –– сделать кроссплатформенный движок с открытым исходным кодом, полностью совместимый с оригинальной Medal of Honor.

Модуль игры:

исправлены падения движка;

исправлено голосование (callvote) с недопустимыми строками;

исправлена выдача неправильного оружия (bad weapon attachments);

исправлен вылет гранаты;

мины теперь полностью работают;

документацию по командам сценария теперь можно корректно экспортировать с помощью команды ‘dumpallclasses’;

команда ‘sv_fps’ со значением выше 20 больше не должна вызывать проблем с анимацией.

Модуль Клиент:

модели 3D-плееров теперь отображаются на экране главного меню;

добавлены списки карт для одиночной и многопользовательской игры;

добавлен список ротации карт для мультиплеера;

добавлен список выбора модели игрока;

добавлен поиск игр по локальной сети;

добавлены субтитры, centerprint и locationprint;

добавлена мини-консоль;

теперь можно устанавливать привязки;

строку конфигурации теперь можно обрабатывать несколькими частями;

исправлено несоответствие версии сервера mohaas в списке серверов при использовании целевой игры mohaab;

исправлено не работавшее меню голосования;

исправлены не работавшие звуки пользовательского интерфейса;

исправлена ​​ошибка, из-за которой не работали locationprint и centerprint.

Это альфа-версия, и всяких «болячек» в проекте ещё хватает.

Источник: linux.org.ru