Solus Linux 4.5

Xfce 4.18;

Mousepad 0.6.1;

Parole 4.18.0;

Ristretto 0.13.1;

Thunar 4.18.6;

Whiskermenu 2.8.0.

Данная версия Xfce имеет традиционный макет рабочего стола с нижней панелью и Whiskermenu в качестве меню приложения. Он использует тему Qogir GTK с темой значков Papirus для придания элегантного и современного вида. Blueman уже установлен и удовлетворяет все ваши потребности в Bluetooth.