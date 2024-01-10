8 января состоялся очередной выпуск дистрибутива Solus Linux 4.5. Solus — независимый Linux-дистрибутив для современных ПК, использующий Budgie в качестве окружения рабочего стола и eopkg для управления пакетами.
Нововведения:
- Установщик. В данном выпуске используется новая версия установщика Calamares. Он упрощает установку с использованием файловых систем, таких как Btrfs, с возможностью указания собственного макета разделов, что является важным шагом в уходе от Python 2, на котором была написана предыдущая версия установщика ОС.
- Приложения по-умолчанию:
- Firefox 121.0, LibreOffice 7.6.4.1 и Thunderbird 115.6.0.
- Редакции Budgie и GNOME поставляются с Rhythmbox для воспроизведения звука, а последняя версия расширения Alternate Toolbar обеспечивает более современный пользовательский интерфейс.
- Редакции с рабочими окружениями Budgie и GNOME комплектуются с Celluloid для возможности воспроизведения видео.
- Для воспроизведения видео в редакции Xfce поставляется плеер Parole.
- Редакция Plasma поставляется с Elisa для воспроизведения звука и Haruna для воспроизведения видео.
- Pipewire по-умолчанию теперь является медиа-инфраструктурой для Solus, заменяя PulseAudio и JACK. Пользователи не должны видеть никакой разницы в пользовательском интерфейсе. Улучшение производительности должно стать заметным. Ннапример, звук передаваемый через Bluetooth должен стать более качественным и надежным. Демонстрацию готовых возможностей Pipewire можно найти в сообщении на форуме о шумоподавлении микрофонных входов.
- Поддержка ROCm для оборудования AMD. Теперь мы упаковываем ROCm 5.5 для пользователей с поддерживаемым оборудованием AMD. Это обеспечивает ускорение графического процессора для таких приложений, как Blender, а также аппаратное ускорение машинного обучения с поддержкой PyTorch, llama.cpp, стабильной диффузии и многих других программ и инструментов искусственного интеллекта. Мы проделали дополнительную работу, чтобы расширить совместимость ROCm с максимально возможным количеством оборудования, включая оборудование, официально не поддерживаемое AMD. В ближайшее время выйдет ROCm 6.0, который еще больше повысит производительность рабочих процессов с графическим ускорением.
- Аппаратное обеспечение и поддержка ядра. Данный выпуск Solus поставляется с ядром Linux 6.6.9. Для тех, кому нужно ядро LTS, мы предоставляем 5.15.145. Ядро 6.6.9 обеспечивает более широкую поддержку оборудования и некоторые интересные изменения в конфигурации. Например:
- Наша конфигурация ядра теперь включает все драйверы Bluetooth, звуковые кодеки и звуковые драйверы.
- schedutil теперь является регулятором ЦП по умолчанию.
- Модули ядра больше не сжимаются во время создания initramfs, что сокращает время загрузки.
- Мы модифицировали наше ядро, чтобы по умолчанию использовать планировщик BORE. Это модификация планировщика EEVDF, оптимизированная для интерактивных рабочих столов. При большой загрузке ЦП система попытается расставить приоритеты для процессов, которые, по ее мнению, являются интерактивными, сохраняя при этом ощущение отзывчивости.
- Mesa обновлена до версии 23.3.2. Это вводит различные улучшения:
- Теперь выбор устройств и оверлеяVulkan включён.
- Добавлен драйвер Gallium Zink.
- Добавлен драйвер Gallium VAAPI.
- Добавлена поддержка ввода-вывода для встроенного оверлея opengl.
- Добавлена поддержка Vulkan для графических процессоров Intel 7-го и 8-го поколений (которые на самом деле недостаточно производительны, чтобы их использовать, но некоторое аппаратное ускорение лучше, чем ничего).
- Добавлена поддержка трассировки лучей для графических процессоров Intel XE.
- Добавлен экспериментальный драйвер Virtio Vulkan.
- Budgie:
- Поддержка предпочтений темной темы. Переключатель «Темная тема» в настройках Budgie теперь также устанавливает предпочтение темной темы для приложений. Некоторые приложения могут переопределить это с помощью определенной цветовой схемы, например, фоторедактор может предпочесть темный холст. Несмотря на это, эта стандартизированная и не зависящая от поставщика настройка должна помочь обеспечить более единообразный опыт для пользователей.
- Апплет мусора Budgie. Апплет Budgie Trash, разработанный Buddies of Budgie и членом команды Solus Эваном Мэддоком, теперь является частью апплетов по умолчанию, доступных во всех установках Budgie. С помощью этого апплета пользователи могут эффективно очищать свою корзину и просматривать её содержимое для возможного восстановления.
- Удобства для повышения качества жизни (Quality-of-life improvements): значки на панели задач могут масштабироваться в зависимости от размера панели; улучшения системы уведомлений, в том числе немного уменьшенное использование памяти; улучшения в системном трее, связанные с несогласованными реализациями StatusNotifierItem; поддержка ключевых слов теперь поддерживается при нечётком поиске в меню Budgie и диалоговом окне «Выполнить» — такие поисковые запросы, как «браузер» или «редактор», должны давать лучшие результаты; диалоговое окно повышения привилегий теперь будет отображать описание действия и идентификатор действия, когда запрашивается графическое повышение привилегий; индикатор батареи в апплете «Состояние» теперь позволяет пользователям выбирать режимы профиля мощности в поддерживаемых системах. Примечания к выпуску исходной версии можно найти по данной ссылке.
- GNOME:
- Изменения в конфигурации по-умолчанию: расширение Speedinator заменяет Impatiente и ускоряет анимацию в Gnome Shell; тема GTK по умолчанию теперь установлена на adw-gtk3-dark, чтобы обеспечить единообразный вид приложений GTK3 и GTK4, основанных на libadwaita; по-умолчанию новые окна центрируются; время ожидания сообщения «Приложение не отвечает» увеличено до 10 секунд.
- Исправления ошибок, очистка и улучшение удобств для повышения качества жизни (Quality-of-life improvements): средство выбора файлов в GNOME теперь имеет вид сетки, закрывающий давний запрос функции; возможность выбора файлов по миниатюрам; настройки мыши и тачпада теперь демонстрируются визуально; добавлены новые настройки специальных возможностей, таких как чрезмерное усиление звука, включение специальных возможностей с помощью клавиатуры, постоянная видимость полосы прокрутки; настройки GNOME теперь включают меню «Безопасность», показывающее статус SecureBoot. Все примечания к выпуску версии можно найти по данной ссылке.
- Plasma. Solus 4.5 Plasma Edition поставляется с последними версиями:
- Plasma 5.27.10;
- KDE Gear 23.08.4 (в основном содержит исправления ошибок и обновления переводов);
- Qt 5.15.11;
- Sddm 0.20.0.
- Много работы также было сделано для будущей версии Plasma Edition. Так же постепенно внедряется поддержка Plasma 6 в ожидании первого стабильного выпуска от разработчиков KDE, который планируется позднее в этом году.
- Изменения конфигураций по-умолчанию. Бывший член команды Solus Гиртабулу (Girtabulu) внес множество небольших исправлений в пользовательскую тему: теперь двойной клик по-умолчанию имеет функцию открытия, а новые каталоги открываемые внешними приложениями в Dolphin теперь открываются в новой вкладке.
- Xfce. В сообщении о выпуске Solus 4.4 было объявлено о намерении отказаться от версии MATE Edition в пользу новой версии Xfce, и последняя теперь призвана занять ту же нишу, что и версия MATE для пользователей, которые предпочитают более легкий рабочий стол. Поскольку это первый выпуск издания Xfce, могут быть некоторые неровности, даже несмотря на то, что всё время было потрачено на то, чтобы сделать работу отшлифованной. Разработчики Solus называютм версию Xfce 4.5 бета-версией. Новая редакция Xfce включает в себя:
- Xfce 4.18;
- Mousepad 0.6.1;
- Parole 4.18.0;
- Ristretto 0.13.1;
- Thunar 4.18.6;
- Whiskermenu 2.8.0.
Данная версия Xfce имеет традиционный макет рабочего стола с нижней панелью и Whiskermenu в качестве меню приложения. Он использует тему Qogir GTK с темой значков Papirus для придания элегантного и современного вида. Blueman уже установлен и удовлетворяет все ваши потребности в Bluetooth.
- О будущем поставок с окружением MATE. Разработчики все еще работают над плавным переходом для существующих пользователей рабочего стола MATE. Пользователям предоставляется возможность перевести свои установки MATE на варианты окружений Budgie или Xfce. MATE будет продолжать поддерживаться существующими пользователями до тех пор, пока мы не будем уверены в нашем плане перехода.
Загрузить варианты дистрибутивов Solus 4.5 можно по данной ссылке.
Источник: linux.org.ru