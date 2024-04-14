Открыто, входите: более 80 тыс. межсетевых экранов Palo Alto Networks содержат критическую уязвимость нулевого дня

Компания Palo Alto Networks сообщила о выявлении критической уязвимости нулевого дня в своих межсетевых экранах под управлением Pan-OS. Брешь, которую обнаружили специалисты по информационной безопасности Volexity, уже эксплуатируется киберпреступниками. Проблема, описанная в бюллетене CVE-2024-3400, получила максимальный рейтинг опасности — 10 баллов из 10. Уязвимость позволяет неаутентифицированному злоумышленнику выполнить произвольный программный код с root-привилегиями на устройстве и затем получить доступ в IT-инфраструктуру организации.

Источник: 3dnews.ru