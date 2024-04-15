В Telegram появился инструмент для простого создания стикеров из изображений

Разработчики Telegram представили редактор, позволяющий пользователям мессенджера создавать в мобильном приложении и редактировать собственные стикеры из любых изображений, добавляя к ним текст, анимации и другие графические элементы. С помощью редактора можно вырезать фрагменты фотографий, удалять или восстанавливать определённые части изображения и обрамлять их классическим белым контуром. Созданные стикеры можно отправлять в чатах или добавлять в собственные наборы стикеров с возможностью общего доступа.

Источник: 3dnews.ru