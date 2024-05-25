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Пользователи с устаревшим бесплатным аккаунтом G Suite по-прежнему смогут пользоваться им бесплатно

Ряду пользователей с аккаунтами G Suite (теперь Google Workspace) десятилетней давности удалось сохранить до нынешнего времени их бесплатный статус. А благодаря недавним изменениями некоторые из них даже получили дополнительное хранилище бесплатно, пишет The Verge. Источник изображения: Google Workspace
Источник: 3dnews.ru

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