Пользователи с устаревшим бесплатным аккаунтом G Suite по-прежнему смогут пользоваться им бесплатно

Ряду пользователей с аккаунтами G Suite (теперь Google Workspace) десятилетней давности удалось сохранить до нынешнего времени их бесплатный статус. А благодаря недавним изменениями некоторые из них даже получили дополнительное хранилище бесплатно, пишет The Verge. Источник изображения: Google Workspace

Источник: 3dnews.ru