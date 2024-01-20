Представлен гигантский датчик изображения на 316 Мп — почти размером с блюдце

Компания STMicroelectronics выпустила самые большие в мире датчики изображений с разрешением примерно 18К × 18К пикселей. На одной 300-мм кремниевой пластине можно изготовить всего четыре таких сенсора. Это не процессор Cerebras размером с целую пластину, но всё равно — это кремниевый чип, который не может не впечатлить. Источник изображений: STMicroelectronics

Источник: 3dnews.ru