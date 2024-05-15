Проект ALDOS развивает вариант Fedora без systemd

Представлен выпуск мексиканского дистрибутива ALDOS 1.4.18, предлагающего пользовательское окружение в классическом стиле, рассчитанное на минимальное потребление ресурсов и способное работать на маломощных системах. Дистрибутив основан на технологиях Fedora Linux, но поставляется без системного менеджера systemd, вместо которого для инициализации и запуска сервисов задействована система Upstart, для координации работы с устройствами — Eudev, а для управления сеансами elogind. Размер установочного образа 1.9 ГБ. Актуальная ветка дистрибутива ALDOS 1.4 будет сопровождаться до конца сентября 2029 года.

Из особенностей ALDOS также выделяется использование самой старой из поддерживаемых веток ядра Linux — 4.19, которая выбрана как наименее раздутая и нетребовательная к ресурсам. Для установки на более новом оборудовании доступно ядро Linux 5.4. SELinux по умолчанию отключён. Графическое окружение построено на основе Xfce 4.18, но при желании из репозиториев можно установить MATE, KDE Plasma, LXQt и Lumina Desktop. Из коробки доступен полноценный набор мультимедийных кодеков, а в репозитории насчитывается более 35 тысяч пакетов. По умолчанию предлагается локализации для Испанского, Каталанского и Английского языков (поддержку других языков можно установить из репозитория).

Среди задействованных в выпуске ALDOS 1.4.18 версий программ: Glibc 2.27, LLVM 14.0.1, GCC 8.5, FFmpeg 6.0, Binutils 2.30, Python 3.9, Qt 5.15.13/6.2.7, GTK 3.24/4.10, Firefox 125, LibreOffice 7.3, Minder 1.16.4, Celluloid 0.26, MPV 0.38, Audacious 4.3.1, Remin 1.4.35.



Источник: opennet.ru