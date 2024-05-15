Google натравит на телефонных мошенников нейросеть Gemini Nano

Существуют разные способы борьбы с телефонным мошенничеством, но далеко не все из них эффективны. Компания Google решила подойти к решению этого вопроса с технологической точки зрения и реализовать функцию определения мошеннических звонков на основе большой языковой модели Gemini Nano, которая может полностью работать на пользовательском устройстве. Источник изображения: Google

Источник: 3dnews.ru