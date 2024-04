Проект Redka развивает реализацию протокола и API Redis поверх SQLite

Опубликованы первые выпуски проекта Redka, нацеленного на предоставление RESP-протокола и API, совместимых с СУБД Redis, но реализованных поверх библиотеки SQLite. Задействование SQLite дополнительно позволяет обращаться к данным при помощи языка SQL, например, для формирования отчётов или анализа данных. Поддерживается использование ACID-транзакций. Redka может запускаться в форме сервера, принимающего запросы по сети, или использоваться в виде модуля для языка Go. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией BSD.

В настоящее время в Redka добавлена поддержка типов для работы со строками и хэшами, а также команд для манипуляции строковыми данными, ключами, транзакциями и хэшами. Например, доступны команды для установки и получения одного или нескольких привязанных к ключу строковых значений, задания времени жизни ключей, инкремента/декремента значений, поиска ключей по шаблону, переименования ключей, выполнения серии команд в рамках транзакции, отмены транзакции, работы с полями в хэшах.

В ближайшее время планируется добавить поддержку списков, коллекций (sets) и отсортированных коллекций. В отдалённой перспективе ожидается реализация алгоритма HyperLogLog, возможности для манипуляции географическими координатами и команд для взаимодействия с использованием модели publish/subscribe. Пока не планируется добавлять поддержку скриптов на языке Lua, аутентификацию, ACL, watch/unwatch и возможность работы в одном сервере с несколькими БД. Точно не будет реализована поддержка кластеров (Redis Cluster) и мониторинга (Redis Sentinel).

Тестирование производительности с использованием инструментария от проекта Redis, показало, что Redka в 2-6 раз отстаёт от Redis из-за отсутствия специфичных оптимизаций для хранения данных в формате ключ/значение. В частности, в созданном тестовом окружении Redis продемонстрировал производительность в 133 тысяч операций SET в секунду и 139 тысяч операций GET в секунду, в то время как производительность Redka составила 30 тысяч SET в секунду и 63 тысячи GET в секунду в ситуации, когда БД размещалась в оперативной памяти. При хранении БД на диске производительность Redka составила 22 тысячи операций SET в секунду и 56 тысяч GET в секунду.



Источник: opennet.ru