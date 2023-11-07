ProHoster > Блог > Новости интернета > Проект Сicada развивает систему автоматизации сборок, похожую на GitHub Actions

Проект Сicada развивает систему автоматизации сборок, похожую на GitHub Actions

Доступна открытая система автоматизации сборочных процессов Сicada, позволяющая на своём сервере развернуть инфраструктуру, похожую на GitHub Actions, Azure DevOps и Gitlab CI, не зависящую от облачных сервисов. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией AGPLv3.

Система способна автоматически запускать сценарии сборки и тестирования кодовых баз при срабатывании определённых событий, таких как поступление push-запроса в Git, создание релизов, открытие/закрытие issue и открытие/закрытие pull-запросов. Отличительной чертой Сicada является предоставление для определение логики работы предметно ориентированного функционального языка программирования, поддерживающего переменные, выражения, циклы, условные блоки и встроенные функции. on git.push fn test(compiler): env.CC = compiler echo Testing (compiler) shell make clean all let compilers = [«gcc», «clang»] for compiler in compilers: test(compiler)

Предлагаемые язык позволяет легко создавать обработчики, которые проблематично описать в файлах конфигурации на базе формата YAML, и даёт возможность обойтись без подключения внешних скриптов на Shell или Python. При этом реализованный подход также решает проблему с несовместимостью YAML-форматов конфигурации, используемых в разных платформах автоматизации сборок. В Сicada предлагаются независимые от платформ универсальные типы событий, которые позволяют привязать один и тот же сценарий автоматизации к разным платформам, например, обработчик push-запросов может быть прикреплён к событиям, поступающим из GitHub и Gitlab.

Особое внимание также уделяется безопасному хранению токенов и паролей, применяемых для доступа к API, репозиториям и окружениям для установки результирующих сборок. Подобная конфиденциальная информация хранится в зашифрованном виде (AES-GCM c 256-разрядным ключом) при помощи инструментария HashiCorp Vault. Для каждого репозитория и точки установки создаётся отдельный ключ шифрования, ключи автоматически обновляются каждые 30 дней, хранилище ключей запускается на отдельном сервере.

Секретные данные по умолчанию не передаются через переменные окружения, а в репозиторий открывается только доступ на чтение. Имеется встроенная защита от подстановки команд в выражения, обеспечивающая автоматическое экранирование опасных конструкций, например, выражение ‘let name = «; rm -rf /»; echo Hello, (name)’ не приведёт к выполнению команды «rm». Из оптимизаций отмечается встроенная система кэширования результатов компиляции и загрузки ресурсов.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий