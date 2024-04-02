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Проект Ussury развивает новую стандартную библиотеку Си

Начата постепенная адаптация ONTL (Open NT Native Template Library) под операционную систему Linux (проект ONTL реализует стандартную библиотеку Си++11, применявшуюся для создания исполняемых файлов, как для NativeAPI пространства пользователя, так и ядра ОС Windows). Возможность использования Си++ в ядре Linux принципиально не рассматривается, поскольку идёт вразрез с устоявшейся традицией.

Небольшая часть Си-функций перенесена в новую библиотеку, добавлены некоторые системные вызовы POSIX. На момент публикации обеспечена сборка авторского интерпретатора Рефал-М в статически слинкованный файл в формате ELF. Обеспечивается статическая сборка трансляторами GCC 13 и Clang 17 для архитектуры AMD64 и ядра Linux 6.6. Одной из целей проекта является создание документации на русском языке, достаточно точно отражающей стандарт языка. Исходные тексты обнародованы под лицензией, состоящей из единственного пункта: «Fac officium, Deus providebit».

Источник: opennet.ru

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