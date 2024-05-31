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Раскрыты принципы, по которым сайт попадает на первую страницу Google

На днях произошла беспрецедентная утечка внутреннего документа Google «Content API Warehouse» объемом 2500 страниц. В нём подробно описаны многие ранее неизвестные детали того, как Google решает, какие сайты ранжировать на первых позициях в результатах поиска. Эксперты подтвердили, что документ является подлинным. Источник изображения: Arkan Perdana/Unsplash
Источник: 3dnews.ru

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