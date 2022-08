Рейтинг языков программирования от издания IEEE Spectrum

Журнал IEEE Spectrum, издаваемый Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), опубликовал новую редакцию рейтинга популярности языков программирования. Лидером рейтинга остаётся язык Python, после которого с незначительным отставанием следуют языки C, C++ и С#. По сравнению с прошлогодним рейтингом язык Java сместился со 2 на 5 место. Укрепление позиция отмечается для языков C# (поднялся с 6 на 4 место) и SQL (в прошлом рейтинге не входил в десятку лидеров, а в новом закрепился на 6 месте).

По числу предложений от работодателей лидирует язык SQL, за которым следуют Java, Python, JavaScript, C#, С и C++.

В рейтинге, учитывающем интерес к языкам программирования в форумах и социальных сетях, лидирует Python, за которым следуют Java, C, JavaScript, C++, C# и SQL. Язык Rust находится на 12 месте, в то время как в общем рейтинге он занимает 20 место, а в рейтинге интереса работодателей — 22.

При расчёте рейтинга IEEE Spectrum использовано сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников. В основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу «{название_языка} programming» на различных сайтах. Учтено число материалов, выдаваемых в поисковой выдаче Google (как при построении рейтинга TIOBE), параметры популярности поисковых запросов через Google Trends (как в рейтинге PYPL), упоминания в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и IEEE Job Site, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций (IEEE Xplore).

