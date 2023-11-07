SAIL 0.9.0 — библиотека декодирования изображений

Сегодня, в день 20-летия SAIL — библиотеки декодирования изображений для C/C++ — вышел релиз 0.9.0.
Демонстрационный скриншот: https://sail.software/demo.webp
Ключевые особенности:
- Четыре уровня API для в зависимости от ваших нужд.
Самый неглубокий уровень погружения — junior, где возможно загрузить только один фрейм с помощью двух строчек кода:
struct sail_image *image; SAIL_TRY(sail_load_from_file(path, &image));
Самый глубокий уровень погружения — загрузка анимированных или многостраничных изображений из нестандартных источников (не файла или памяти).
- Загрузка из файла или памяти из коробки.
- Динамически подгружаемые кодеки. Возможность скомпилировать кодеки в одну библиотеку (-DSAIL_COMBINE_CODECS=ON) если динамическая загрузка по какой-то причине неудобна.
- Написана на C11 с биндингом на C++11.
- Доступна на Windows, Linux, macOS.
- Доступна в пакетных менеджерах Conan, vcpkg, brew (некоторые PR ожидают слияния).
- Поддерживает все современные форматы изображений: JPEG, PNG, TIFF, GIF, AVIF, WEBP, JPEG XL и другие.
- Быстрее почти всех своих конкурентов в лице STB или FreeImage.
Источник: linux.org.ru