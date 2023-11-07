SAIL 0.9.0 — библиотека декодирования изображений

Сегодня, в день 20-летия SAIL — библиотеки декодирования изображений для C/C++ — вышел релиз 0.9.0.

Демонстрационный скриншот: https://sail.software/demo.webp

Ключевые особенности:

Четыре уровня API для в зависимости от ваших нужд.

Самый неглубокий уровень погружения — junior, где возможно загрузить только один фрейм с помощью двух строчек кода:

struct sail_image *image; SAIL_TRY(sail_load_from_file(path, &image));

Самый глубокий уровень погружения — загрузка анимированных или многостраничных изображений из нестандартных источников (не файла или памяти).

Загрузка из файла или памяти из коробки. Динамически подгружаемые кодеки. Возможность скомпилировать кодеки в одну библиотеку (-DSAIL_COMBINE_CODECS=ON) если динамическая загрузка по какой-то причине неудобна. Написана на C11 с биндингом на C++11. Доступна на Windows, Linux, macOS. Доступна в пакетных менеджерах Conan, vcpkg, brew (некоторые PR ожидают слияния). Поддерживает все современные форматы изображений: JPEG, PNG, TIFF, GIF, AVIF, WEBP, JPEG XL и другие. Быстрее почти всех своих конкурентов в лице STB или FreeImage.

Источник: linux.org.ru