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Simply Linux 10.2

Состоялся выпуск операционной системы Simply Linux 10.2 для x86_64, AArch64, i586 на 10 платформе (ветка p10 Aronia). Simply Linux — операционная система для домашнего пользования и решения повседневных задач.

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Изменения

  • Ядро Linux версий 5.10 и 6.1.
  • Рабочая среда XFCE 4.18.
  • Веб-браузер Chromium 117.0.
  • Мессенджер Pidgin 2.14.
  • Улучшено взаимодействие с интерфейсом.
  • Добавлены новые словари в библиотеку Hunspell.
  • Добавлена экранная клавиатура Onboard 1.4.
  • Java OpenJDK версии 17.

Simply Linux на ALT Linux Wiki

Состав дистрибутива

Сайт загрузки

Источник: linux.org.ru

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