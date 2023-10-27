Состоялся выпуск операционной системы Simply Linux 10.2 для x86_64, AArch64, i586 на 10 платформе (ветка p10 Aronia). Simply Linux — операционная система для домашнего пользования и решения повседневных задач.
Изменения
- Ядро Linux версий 5.10 и 6.1.
- Рабочая среда XFCE 4.18.
- Веб-браузер Chromium 117.0.
- Мессенджер Pidgin 2.14.
- Улучшено взаимодействие с интерфейсом.
- Добавлены новые словари в библиотеку Hunspell.
- Добавлена экранная клавиатура Onboard 1.4.
- Java OpenJDK версии 17.
Simply Linux на ALT Linux Wiki
Источник: linux.org.ru