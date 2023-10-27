Состоялся выпуск операционной системы Simply Linux 10.2 для x86_64, AArch64, i586 на 10 платформе (ветка p10 Aronia). Simply Linux — операционная система для домашнего пользования и решения повседневных задач.

Скачать релизный образ

Изменения

Ядро Linux версий 5.10 и 6.1.

Рабочая среда XFCE 4.18.

Веб-браузер Chromium 117.0.

Мессенджер Pidgin 2.14.

Улучшено взаимодействие с интерфейсом.

Добавлены новые словари в библиотеку Hunspell.

Добавлена экранная клавиатура Onboard 1.4.

Java OpenJDK версии 17.

Simply Linux на ALT Linux Wiki

Состав дистрибутива

Сайт загрузки

Источник: linux.org.ru