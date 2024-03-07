Скальпирование Core i9-14900KS и замена штатной термопасты снизили температуру на 10 ºC

Хотя компания Intel пока ещё официально не представила отборный флагманский процессор Core i9-14900KS, некоторые оверклокеры уже получили к нему доступ. Один из таких энтузиастов провёл скальпирование процессора. Источник изображений: pakhtunov/OCN

Источник: 3dnews.ru