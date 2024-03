Вторая очередь трансъевразийской ВОЛС TEA NEXT готова к коммерческой эксплуатации

Компания «Ростелеком» объявила о технической готовности к началу коммерческой эксплуатации второй очереди новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) TEA NEXT протяжённостью 765 км, проложенной между Санкт-Петербургом и Москвой. Согласно пресс-релизу, высокий потенциал линии позволил компании уже на этом этапе задействовать два волокна сверхпроизводительной линии под собственные нужды. TEA NEXT будет простираться от западных до восточных рубежей России с привязками к крупнейшим городам и выходами на границы России с Монголией и Китаем, а также на посадочную станцию в Находке. Для реализации проекта используются компоненты отечественного производства. На готовых участках линии TEA NEXT Идрица — Торжок, Москва — Санкт-Петербург компания предлагает в аренду тёмные волокна и каналы 100 Гбит/с с возможностью размещения собственного активного оборудования заказчиков вдоль трассы ВОЛС.

Источник: 3dnews.ru