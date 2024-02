Смартфон Nothing Phone (2a) будет представлен 5 марта — в США его запустят нестандартно

Компания Nothing объявила дату выпуска своего нового смартфона. В опубликованном тизере сказано, что аппарат Nothing Phone (2a) будет представлен 5 марта. Также было отмечено, что в США он дебютирует в рамках «Программы для разработчиков», а не масштабного официального релиза. При этом разработчики не показали ни одного снимка устройства, а также не рассказали о его параметрах и стоимости. Смартфон Nothing Phone (2)

Источник: 3dnews.ru