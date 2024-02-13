TECNO объявил о скидках до 40 % в честь предстоящих праздников

Бренд смартфонов и умных устройств TECNO объявил о скидках на все линейки смартфонов в честь предстоящих праздников. В период до 11 марта можно будет приобрести в магазинах официальных партнёров TECNO устройства бренда со скидками до 40 %. Благодаря скидкам до 20 000 рублей станут гораздо доступнее флагманские модели серии PHANTOM, которые можно приобрести как для себя, так и в качестве подарка.

Источник: 3dnews.ru