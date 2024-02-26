Tecno представила немецкую робоовчарку Dynamic 1, которая ходит по лестнице и узнаёт голос хозяина

Компания Tecno представила на выставке MWC 2024 своего дебютного робопса Dynamic 1. Дизайн робособаки, позиционируемой в качестве «идеального домашнего питомца-компаньона будущего» был вдохновлён обликом немецкой овчарки. Благодаря высокому крутящему моменту 45 Н⋅м/кг и сложной системе охлаждения коленных суставов, Dynamic 1 может без труда подниматься по лестнице, подавать «лапу» и выполнять другие команды. Имеющиеся четыре AI-микрофона помогают роботу распознавать голос пользователя, а также обеспечивают управление с помощью голосовых команд, что делает взаимодействие с хозяина с собакой ещё удобнее. Робопсом также можно управлять с помощью приложения в смартфоне и ДУ-пульта.

Источник: 3dnews.ru