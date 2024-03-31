Telegram запустил программу монетизации для владельцев крупных каналов

Telegram объявил о запуске программы монетизации для владельцев каналов. Авторы теперь могут получать 50 % дохода от рекламы, которая будет отображаться в их канале. Возможность размещения рекламы будет доступна для каналов с 1000 и более подписчиков. Источник изображений: Telegram

Источник: 3dnews.ru