Время сверить версии: в Linux выявлена изощрённая атака на цепочку поставок

В xz/liblzma выявлен вредоносный код, направленный на получения несанкционированного удаленного доступа по SSH (бэкдор) и исполнения команд (CVE-2024-3094). Зловред был внедрён в версии 5.6.0 и 5.6.1 и, как передаёт OpenNet, успел попасть в сборки и репозитории Gentoo, Arch Linux, Debian sid/unstable, Fedora Rawhide/40-beta, openSUSE factory/tumbleweed, LibreELEC, Alpine edge, Solus, CRUX, Cygwin, MSYS2 mingw, HP-UX, Homebrew, KaOS, NixOS unstable, OpenIndiana, Parabola, PCLinuxOS, OpenMandriva cooker и rolling, pkgsrc current, Slackware current, Manjaro, Void Linux. Впрочем, далеко не везде бэкдор может быть активирован. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что разработчик, оказавшийся под подозрением, в последние годы принимал участие и в смежных проектах сообщества. Поэтому нет оснований для доверия исходному коду xz до выяснения всех деталей и последствий произошедшего. В частности, соответствующий репозиторий на GitHub уже заблокирован с сообщением: «Доступ к этому репозиторию был заблокирован сотрудниками GitHub из-за нарушения условий предоставления услуг GitHub».

Источник: 3dnews.ru