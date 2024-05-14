В Chrome обнаружена шестая за год критическая уязвимость нулевого дня

В шестой раз в 2024 году и второй раз за неделю в интернет-обозревателе Google Chrome обнаружена критическая уязвимость нулевого дня, требующая немедленного обновления браузера. Информация об уязвимости была опубликована 9 мая 2024 года. Она получила «высокую» степень опасности и была зарегистрирована исследователями безопасности как CVE-2024-4761: «Запись за пределы в V8». Согласно информации Google, данный эксплойт использовался злоумышленниками. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru