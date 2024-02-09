В Windows 11 обновится интерфейс панели «Управление цветом» — он станет более современным, простым и понятным

Операционная система Windows 11 получит обновление, которое повлияет на качество использования ПК геймерами и профессионалами. В частности, обновлению подвергнется интерфейс панели «Управление цветом», пишет портал VideoCardz. Источник изображения: VideoCardz
Источник: 3dnews.ru
Операционная система Windows 11 получит обновление, которое повлияет на качество использования ПК геймерами и профессионалами. В частности, обновлению подвергнется интерфейс панели «Управление цветом», пишет портал VideoCardz. Источник изображения: VideoCardz