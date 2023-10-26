Выпуск Bluetuith v0.1.8

Bluetuith – это менеджер Bluetooth на базе TUI для Linux, который призван стать альтернативой большинству менеджеров Bluetooth.

Программа может выполнять такие операции с bluetooth, как:

Подключение к bluetooth-устройствам и общее управление ими, при этом информация об устройстве, такая как процент заряда батареи, RSSI и т.д., отображается, если она доступна. Более подробную информацию об устройстве можно просмотреть, выбрав в меню пункт ‘Info’ или нажав клавишу ‘i’.

Управление Bluetooth-адаптером с возможностью переключения режимов питания, обнаружения, сопряжения и сканирования.

Передача и прием файлов по протоколу OBEX с интерактивным файлообменником для выбора нескольких файлов.

Работа с сетями на основе протоколов PANU и DUN для каждого устройства bluetooth.

Управление воспроизведением мультимедиа на подключенном устройстве с помощью всплывающего окна медиаплеера, отображающего информацию о воспроизведении и элементы управления.

Данный выпуск содержит следующие новые возможности:

Новые параметры командной строки —adapter-states для установки свойств адаптера и —connect-bdaddr для подключения к устройству при инициализации.

Блокировка/разблокировка устройств.

возможность отображения ключа/пинкода.

Изменяемые навигационные клавиши.

Отображение свойства ‘Bonded’ для устройства.

Источник: linux.org.ru