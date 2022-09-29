Выпуск браузеров Pale Moon 31.3 и SeaMonkey 2.53.14

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 31.3, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).
Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.
В новой версии:
- В JavaScript-объектах Array, String и TypedArray реализован метод at(), позволяющий использовать относительную индексацию (в качестве индекса массива указывается относительная позиция), в том числе с указанием отрицательных значений относительно конца.
- В web worker-ах реализована поддержка API EventSource.
- В запросах обеспечена отправка заголовка «Origin:».
- В систему сборки внесены оптимизации для ускорения сборки. В формировании сборок для платформы Window задействован компилятор Visual Studio 2022.
- Изменена обработка отдельных звуковых файлов в формате wav, для которых вместо вызова системного проигрывателя теперь используется встроенный обработчик. Для возвращения старого поведения в about:config предусмотрена настройка media.wave.play-stand-alone.
- Улучшен код для нормализации строк.
- Обновлён код для обработки flex-контейнеров, но затем данное изменение отключено по горячим следам в почти сразу выпущенном обновлении Pale Moon 31.3.1 из-за выявления проблем с некоторыми сайтами.
- Решены проблемы сборки в нетипичных окружениях SunOS и Linux.
- Переработан код блокировки потоков IPC.
- Избавлены от префикса «-moz» CSS-свойства min-content и max-content.
- Перенесены исправления, связанные с устранением уязвимостей.
Дополнительно можно отметить выпуск набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.14, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).
В новой версии:
- Обновлены DOM-интерфейсы для HTML-элементов Embed, Object, Anchor, Area, Button, Frame, Canvas, IFrame, Link, Image, MenuItem, TextArea, Source, Select, Option, Script и Html.
- Продолжен перевод системы сборки с Python 2 на Python 3.
- Из меню Help убран диалог с информацией о плагинах (About plugins).
- Убран белый список URL.
- Из адресной книги удалены устаревшие сервисы для чата.
- Обеспечена совместимость с компилятором rust 1.63.
Источник: opennet.ru