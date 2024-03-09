Выпуск Chrome OS 122

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 122, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 122. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 122 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 122:

Добавлен режим Battery Saver, при котором для продления автономной работы от аккумулятора выполняется снижение яркости экрана и подсветки клавиатуры, уменьшение частоты обновления экрана, урезание задач, требующих интенсивных вычислений, и отключение некоторых фоновых работ. Режим включается автоматически, когда заряд аккумулятора снижается ниже 20%.

В поисковую строку интерфейса запуска программ (Launcher) встроена возможность отправки запросов на естественном языке, обрабатываемая движком на базе машинного обучения. Например, можно в свободной форме запросить сведения о прогнозе погоды, вычислить математическое выражение и выполнить перевод текста на другой язык.

Предоставлена возможность редактирования транскрипции голосовых пояснений к скринкасту. Пользователь может обрезать скринкасты с учётом предложений, удалять или добавлять разделители абзацев, убирать звук для отрывков записи и присваивать названия секциям для упрощения навигации по длинным записям.

Пользователям устройств Chromebook Plus предоставлены динамические обои, меняющиеся в зависимости от времени дня и учитывающие выбранный режим оформления (светлый или тёмный).

Добавлена поддержка VPN на базе протокола IKEv2 (Internet Key Exchange Protocol Version 2).

Предложено новое оформление мультимедийного проигрывателя, в котором увеличен размер кнопок и обеспечена адаптация цветов к фоновому изображению. Реализовано отображения проигрывателя в секции быстрых настроек. Добавлена кнопка для сворачивания плеера в панель задач (Shelf). Добавлена функция потокового вещания на мультимедийные устройства в локальной сети.

Источник: opennet.ru