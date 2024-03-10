Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.9.0

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 3.9.0, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Выпуск LibreSSL 3.9.0 рассматривается как экспериментальный, в котором развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 7.5. Одновременно сформирован стабильный выпуск LibreSSL 3.8.3, в котором исправлено несколько специфичных для Windows ошибок и усилена поддержка механизма защиты CET (Control-flow Enforcement Technology).

Особенности LibreSSL 3.9.0:

Добавлена поддержка алгоритмов цифровой подписи на базе ECDSA с хэшами SHA-3.

Добавлена поддержка HMAC с усечёнными хэшами SHA-2 и SHA-3 в качестве PBE PRF.

Внесены изменения для улучшения переносимости на другие платформы. Для избежания проблем при статическим связывании большая часть используемых для обеспечения совместимости экспортируемых символов LibreSSL снабжена префиксом «libressl_». В сборках на базе CMake прекращён экспорт compat-символов libcrypto.

Внесены изменения, нацеленные на улучшение совместимости с OpenSSL. Например, добавлены имена-псевдонимы ChaCha20 и chacha20 для алгоритма ChaCha, унифицирована работа функций SSL_library_init() и OPENSSL_init_ssl(), приведены к поведению OpenSSL вызовы EVP_{CIPHER,MD}_CTX_init().

В утилиту openssl добавлена поддержка флагов «-new -force_pubkey», «-multivalue-rdn», «-set_issuer», «-set_subject» и «-utf8».

Осуществлён переход с использования вызова OBJ_bsearch_() на стандартную функцию bsearch().

Упрощена реализация функции by_file_ctrl(), EVP_Cipher{Init,Update,Final}() и API OBJ_*.

Проведена большая реорганизация API EVP. Удалены функции EVP_add_{cipher,digest}().

Упрощена обработка X509_TRUST.

Переписаны функции BIO_dump*().

Прекращена поддержка глобальных таблиц, не адаптированных для многопоточного использования. В связи с этим теперь не поддерживается назначение псевдонимов шифрам и хэшам, добавление собственных строк, методов ASN.1, PKEY и CRL.

Удалены функции BIO_set(), BIO_{sn,v,vsn}printf(), sk_find_ex() и OBJ_bsearch_(), а также множество устаревших функций API CRYPTO.

Прекращён публичный доступ к API X509_CERT_AUX и X509_TRUST.

Прекращена поддержка алгоритмов GOST и STREEBOG.

Расширена поддержка механизма CET (Control-flow Enforcement Technology), применяемого для защиты от выполнения эксплоитов, построенных с использованием приёмов возвратно-ориентированного программирования (ROP, Return-Oriented Programming).

Источник: opennet.ru