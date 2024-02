Выпуск Go 1.22

и теперь с Go 1.22 функции в пакете считаются непокрытыми: mymod/mypack coverage: 0.0% of statements Обратите внимание: если пакет вообще не содержит исполняемого кода, мы не можем сообщить о значимом проценте покрытия; для таких пакетов go test будет продолжать сообщать об отсутствии тестовых файлов.