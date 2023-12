Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.8.0

представлен выпуск свободного кроссплатформенного интерпретатора классических квестов ScummVM 2.8.0, заменяющего исполняемые файлы для игр и позволяющего выполнять многие классические игры на платформах для которых они изначально не предназначены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3+.

Всего обеспечена возможность запуска более 320 квестов, включая игры компаний LucasArts, Humongous Entertainment, Revolution Software, Cyan и Sierra, такие как Maniac Mansion, Monkey Island, Broken Sword, Myst, Blade Runner, King’s Quest 1-7, Space Quest 1-6, Discworld, Simon the Sorcerer, Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress и The Legend of Kyrandia. Поддерживается запуск игр на платформах Linux, Windows, macOS, iOS, Android, PS Vita, Switch, Dreamcast, AmigaOS, Atari/FreeMiNT, RISC OS, Haiku, PSP, PS3, Maemo, GCW Zero и др.

В новой версии:

Добавлена поддержка 50 игр, среди которых: Adibou 1 The Dark Eye Dark Side Escape From Hell Gadget: Invention Travel and Adventure Gobliiins 5 The Excavation of Hob’s Barrow Kingdom: The Far Reaches Might and Magic Book One Muppet Treasure Island Nancy Drew: The Final Scene Nancy Drew: Message in a Haunted Mansion Nancy Drew: Secrets Can Kill Nancy Drew: Stay Tuned for Danger Nancy Drew: Treasure in the Royal Tower Primordia Reah: Face the Unknown Schizm: Mysterious Journey Shardlight Strangeland Syberia и Syberia II Technobabylon The Vampire Diaries Whispers of a Machine Wrath of the Gods и ещё 4 игры того же производителя. 14 игр на базе движка AGS (Adventure Game Studio).

Переписан и интегрирован в основной состав порт для поддержки платформы RetroArch.

Переписан с нуля и адаптирован для прямого обращения к оборудованию (без использования SDL) порт для платформы Atari.

Проведена оптимизация операций отрисовки графики, для ускорения которых в движке AGS и некоторых базовых функциях задействованы векторные инструкции SIMD, такие как SSE, AVX2 и NEON. В итоге, скорость отрисовки во многих ситуациях возросла в 4-14 раз.

Обеспечена интеграция с проектом Backyard Sports Online, что позволило добавить поддержку многих многопользовательских сетевых игр, таких как Backyard Football, Backyard Baseball 2001 и Backyard Football 2002. Добавлена предварительная поддержка сетевой игры Moonbase Commander.

Движок AGS обновлён до версии 3.6.0.53.

Реализованы многие родные графические диалоги для игр SCUMM. Переработан код для поддержки звука в играх SCUMM Humongous Entertainment.

Для игрового движка Broken Sword 1 реализована поддержка многих мелочей (переходы между сценами, меню, шрифты, анимация при неактивности), делающих игру максимальной близкой к оригинальному варианту.

Источник: opennet.ru