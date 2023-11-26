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Вышел PipeWire 1.0.0

Наконец-то, вышла долгожданная первая мажорная версия PipeWire, мультимедийного сервера и фреймворка, предназначенного для вывода и обработки звука в реальном времени. Имеется совместимость по API и ABI с ALSA, PulseAudio и JACK. Изменений не сильно много, но они являются знаковыми (как-никак, а первая релизная версия).

Основные изменения:

  • Устранена утечка памяти в memfd/dmabuf при выгрузке буферов при завершении работы.
  • Добавлена обработка конкурентных вызовов jack_port_get_buffer(), из-за того, что это используется в Ardour.
  • Улучшено представление времени (уменьшены колебания) в ALSA при использовании IRQ.
  • Множественные улучшения документации.

Другие изменения:

PipeWire

  • Теперь везде соблюдается PIPEWIRE_DLCLOSE, и удалена pw_in_valgrind().
  • Удалено предупреждение, возникающее при попытке клиента изменить игнорируемые параметры.

Модули

  • Устранена потенциальная ошибка сегментирования при копировании структур mix.
  • Устранены возможные состояния гонки в setrlimit в module-rt.
  • Устранена утечка памяти в filter-chain.
  • Параметр rtp.prime установлен для отправителей (но не получателей).
  • Модули ROC портированы на ROC 0.3.

SPA

  • Добавлен параметр для задержки в libcamera.
  • Исправлены некоторые предупреждения при компиляции.
  • Обновлён плагин EVL.

Bluetooth

  • Добавлен кодек LC3, а также улучшена совместимость

PulseAudio

  • Исправлена ошибка в отправке событий при изменении состояния выхода или источника.

JACK

  • Улучшена работа с транспором и временем. Теперь используются уникальные идентификаторы для создания последовательных снапшотов текущего времени и транспорта.
  • Убрано перечисление неиспользуемых параметров порта.
  • Оптимизировано переиспользование буфера.

Документация

  • Добавлены man-страницы для pw-dump, pw-loopback, pipewire-pulse и модулей.
  • Теперь man-страницы создаются при помощи Doxygen.
  • Добавлена документация для модулей PulseAudio.

Из других изменений можно отметить добавление поддержки GNU/Hurd.

Источник: linux.org.ru

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