Вышел PipeWire 1.0.0

Наконец-то, вышла долгожданная первая мажорная версия PipeWire, мультимедийного сервера и фреймворка, предназначенного для вывода и обработки звука в реальном времени. Имеется совместимость по API и ABI с ALSA, PulseAudio и JACK. Изменений не сильно много, но они являются знаковыми (как-никак, а первая релизная версия).

Основные изменения:

Устранена утечка памяти в memfd/dmabuf при выгрузке буферов при завершении работы.

Добавлена обработка конкурентных вызовов jack_port_get_buffer(), из-за того, что это используется в Ardour.

Улучшено представление времени (уменьшены колебания) в ALSA при использовании IRQ.

Множественные улучшения документации.

Другие изменения:

PipeWire

Теперь везде соблюдается PIPEWIRE_DLCLOSE, и удалена pw_in_valgrind().

Удалено предупреждение, возникающее при попытке клиента изменить игнорируемые параметры.

Модули

Устранена потенциальная ошибка сегментирования при копировании структур mix.

Устранены возможные состояния гонки в setrlimit в module-rt.

Устранена утечка памяти в filter-chain.

Параметр rtp.prime установлен для отправителей (но не получателей).

Модули ROC портированы на ROC 0.3.

SPA

Добавлен параметр для задержки в libcamera.

Исправлены некоторые предупреждения при компиляции.

Обновлён плагин EVL.

Bluetooth

Добавлен кодек LC3, а также улучшена совместимость

PulseAudio

Исправлена ошибка в отправке событий при изменении состояния выхода или источника.

JACK

Улучшена работа с транспором и временем. Теперь используются уникальные идентификаторы для создания последовательных снапшотов текущего времени и транспорта.

Убрано перечисление неиспользуемых параметров порта.

Оптимизировано переиспользование буфера.

Документация

Добавлены man-страницы для pw-dump, pw-loopback, pipewire-pulse и модулей.

Теперь man-страницы создаются при помощи Doxygen.

Добавлена документация для модулей PulseAudio.

Из других изменений можно отметить добавление поддержки GNU/Hurd.

Источник: linux.org.ru