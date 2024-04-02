Вышла Widelands 1.2

Widelands — компьютерная стратегическая игра реального времени, распространяемая по лицензии GNU GPL. Игровым процессом и некоторыми идеями похожа на The Settlers и The Settlers II.
Игра поддерживает однопользовательский и многопользовательский режимы, содержит несколько кампаний, одиночные сценарии и встроенный редактор.
Основные изменения:
- UI Plugins, позволяющие добавлять новые функции пользовательского интерфейса;
- Naval Warfare (по умолчанию выключена): вторгайтесь на чужие берега с помощью военных кораблей!
- гарнизон солдат для портов и штаба;
- изменения баланса экономики Амазонок;
- пятый сценарий для кампании Фризианцев;
- расширены настройки игры, такие как настраиваемая продолжительность для условий победы;
- управление дипломатией для компьютерных игроков;
- возможность прикреплять к точкам на карте заметки;
- гиперссылки позволяют перемещаться по энциклопедии и переходить к онлайн-справке;
- простая публикация карт прямо из редактора;
- спрайты высокого разрешения для многих юнитов;
- улучшения специальных возможностей для многих элементов пользовательского интерфейса;
- расширенная функциональность аддонов и интерфейса скриптов сценариев;
- исправлено много сбоев и зависаний, улучшена обработка ошибок.
В версии 1.2 полностью завершены переводы на следующие языки:
- каталанский;
- немецкий;
- венгерский;
- нижненемецкий;
- русский.
Переводы на восемь других языков завершены более, чем на две трети.
Источник: linux.org.ru