Вышла Widelands 1.2

Widelands — компьютерная стратегическая игра реального времени, распространяемая по лицензии GNU GPL. Игровым процессом и некоторыми идеями похожа на The Settlers и The Settlers II.

Игра поддерживает однопользовательский и многопользовательский режимы, содержит несколько кампаний, одиночные сценарии и встроенный редактор.

Основные изменения:

UI Plugins, позволяющие добавлять новые функции пользовательского интерфейса;

Naval Warfare (по умолчанию выключена): вторгайтесь на чужие берега с помощью военных кораблей!

гарнизон солдат для портов и штаба;

изменения баланса экономики Амазонок;

пятый сценарий для кампании Фризианцев;

расширены настройки игры, такие как настраиваемая продолжительность для условий победы;

управление дипломатией для компьютерных игроков;

возможность прикреплять к точкам на карте заметки;

гиперссылки позволяют перемещаться по энциклопедии и переходить к онлайн-справке;

простая публикация карт прямо из редактора;

спрайты высокого разрешения для многих юнитов;

улучшения специальных возможностей для многих элементов пользовательского интерфейса;

расширенная функциональность аддонов и интерфейса скриптов сценариев;

исправлено много сбоев и зависаний, улучшена обработка ошибок.

В версии 1.2 полностью завершены переводы на следующие языки:

каталанский;

немецкий;

венгерский;

нижненемецкий;

русский.

Переводы на восемь других языков завершены более, чем на две трети.

Сайт проекта

Источник: linux.org.ru