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Вышла Widelands 1.2

Вышла Widelands 1.2

Widelands — компьютерная стратегическая игра реального времени, распространяемая по лицензии GNU GPL. Игровым процессом и некоторыми идеями похожа на The Settlers и The Settlers II.

Игра поддерживает однопользовательский и многопользовательский режимы, содержит несколько кампаний, одиночные сценарии и встроенный редактор.

Основные изменения:

  • UI Plugins, позволяющие добавлять новые функции пользовательского интерфейса;
  • Naval Warfare (по умолчанию выключена): вторгайтесь на чужие берега с помощью военных кораблей!
  • гарнизон солдат для портов и штаба;
  • изменения баланса экономики Амазонок;
  • пятый сценарий для кампании Фризианцев;
  • расширены настройки игры, такие как настраиваемая продолжительность для условий победы;
  • управление дипломатией для компьютерных игроков;
  • возможность прикреплять к точкам на карте заметки;
  • гиперссылки позволяют перемещаться по энциклопедии и переходить к онлайн-справке;
  • простая публикация карт прямо из редактора;
  • спрайты высокого разрешения для многих юнитов;
  • улучшения специальных возможностей для многих элементов пользовательского интерфейса;
  • расширенная функциональность аддонов и интерфейса скриптов сценариев;
  • исправлено много сбоев и зависаний, улучшена обработка ошибок.

В версии 1.2 полностью завершены переводы на следующие языки:

  • каталанский;
  • немецкий;
  • венгерский;
  • нижненемецкий;
  • русский.

Переводы на восемь других языков завершены более, чем на две трети.

Сайт проекта

Источник: linux.org.ru

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