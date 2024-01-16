Вышло ядро Linux 6.7. Как известно, основным изменением в данной версии является новая файловая система — bcachefs.
Разработчики заявляют в этой ФС следующие возможности:
- копирование при записи (COW), подобно ZFS или btrfs;
- контрольные суммы для всех файлов и каталогов;
- поддержка нескольких устройств;
- репликация;
- помехоустойчивое кодирование (пока что не стабильно);
- кеширование;
- сжатие;
- шифрование;
- снапшоты;
- поддержка режима без COW;
- ссылки;
- расширенные атрибуты, ACL, квоты;
- высокая производительность.
Другие изменения:
- Начата работа над реализацией futex(2) (быстрый мьютекс в пользовательском пространстве).
- Добавлена поддержка RAID stripe tree в btrfs.
- Улучшения в io_uring.
- Добавлена поддержка аутентификации в TCP.
Источник: linux.org.ru