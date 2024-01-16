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Вышло ядро Linux 6.7

Вышло ядро Linux 6.7. Как известно, основным изменением в данной версии является новая файловая система — bcachefs.

Разработчики заявляют в этой ФС следующие возможности:

  • копирование при записи (COW), подобно ZFS или btrfs;
  • контрольные суммы для всех файлов и каталогов;
  • поддержка нескольких устройств;
  • репликация;
  • помехоустойчивое кодирование (пока что не стабильно);
  • кеширование;
  • сжатие;
  • шифрование;
  • снапшоты;
  • поддержка режима без COW;
  • ссылки;
  • расширенные атрибуты, ACL, квоты;
  • высокая производительность.

Другие изменения:

  • Начата работа над реализацией futex(2) (быстрый мьютекс в пользовательском пространстве).
  • Добавлена поддержка RAID stripe tree в btrfs.
  • Улучшения в io_uring.
  • Добавлена поддержка аутентификации в TCP.

Источник: linux.org.ru

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