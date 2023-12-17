Взлом инфраструктуры MongoDB

В инфраструктуре компании MongoDB, развивающей одноимённую документо-ориентированную СУБД и облачный сервис MongoDB Atlas, выявлены следы взлома. Судя по уведомлению, направленному клиентам компании, злоумышленники смогли получить доступ к некоторым корпоративным системам, на которых, среди прочего, были размещены сведения об учётных записях клиентов и контактные данные пользователей. Свидетельств, указывающих на то, что атакующие получили доступ к данным, хранимым пользователями в облачном сервисе MongoDB Atlas, на текущем этапе разбирательства не выявлено.

Вредоносная активность была обнаружена вечером 13 декабря, после чего неавторизованный доступ был пресечён и начат процесс разбора инцидента. В течение какого времени атакующие имели доступ к инфраструктуре не сообщается. Также не упоминается насколько атака затронула системы, связанные с разработкой СУБД MongoDB. Не исключено, что полученные в ходе атаки данные могут использоваться для фишинга и целевых атак с использованием методов социального инжиниринга. Пользователям облачных сервисов MongoDB рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию.

Отмечается, что произошедший несколько часов назад сбой, из-за которого пользователи облачного хранилища Atlas и портала технической поддержки не могли подключиться, не связан с разбираемым инцидентом.



Источник: opennet.ru