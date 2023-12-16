Из Windows 11 можно будет удалять ИИ-компоненты

В последних предварительных сборках Windows 11 появилась скрытая опция, указывающая, что из ОС можно будет удалять все связанные с функциями искусственного интеллекта компоненты. После активации она открывает в приложении «Настройки Windows» категорию «Компоненты ИИ». Источник изображения: twitter.com/PhantomOfEarth

Источник: 3dnews.ru