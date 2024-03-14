«Яндекс» научил ИИ распознавать человеческие эмоции

«Яндекс» представил нейросеть, способную распознавать эмоции человека во время разговора. Она поможет в работе голосовых помощников и виртуальных операторов кол-центров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчиков системы. Источник изображения: The_BiG_LeBowsKi / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru