«Яндекс» запустила «Нейро» — ИИ-сервис для ответов на сложные вопросы с помощью всего интернета

Компания «Яндекс» объединила возможности интернет-поиска и больших генеративных моделей, создав новый сервис «Нейро». Он предназначен для ответа на вопросы пользователей, для чего алгоритмы подбирают и изучают необходимые источники в результатах поисковой выдачи. После этого нейросеть YandexGPT 3 анализирует собранные данные и формирует одно ёмкое сообщение со ссылками на соответствующие материалы. Источник изображений: «Яндекс»

Источник: 3dnews.ru