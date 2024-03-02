Apple передумала лишать iOS 17.4 поддержки веб-приложений в ЕС

Apple, которая ранее заявила, что с выходом iOS 17.4 на телефонах в ЕС прекратят поддерживаться прогрессивные веб-приложения (PWA) из-за требований «Закона о цифровых рынках» (DMA), отказалась от этой инициативы. Компания пообещала, что «продолжит предлагать существующие возможности веб-приложений для главного экрана в ЕС». Решение Apple отключить работу PWA вызвало поток критики в адрес компании, а европейские чиновники сообщили о готовности провести проверку этого решения. Компания же пояснила, что для сохранения этой функции в новых условиях ей придётся создать «совершенно новую архитектуру интеграции, которая в настоящее время в iOS не существует», чтобы решить «сложные вопросы безопасности и конфиденциальности, связанные с веб-приложениями, использующими альтернативные браузерные движки». Apple считала, что проводить эту работу было бы «непрактично с учётом других требований DMA и низкой популярности веб-приложений на главном экране среди пользователей».

Источник: 3dnews.ru