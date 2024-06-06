Apple признала многолетний дефект в приложении родительского контроля Screen Time

Компания Apple признала наличие многолетней ошибки в своей системе родительского контроля Screen Time, которая позволяла детям обходить установленные родителями ограничения на просмотр нежелательного контента в интернете. Однако исправив ошибку, она оставила в Screen Time множество недоработок. Источник изображения: Copilot

Источник: 3dnews.ru