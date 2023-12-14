Доступна для загрузки новая версия Ardour 8.2 – свободного и открытого программного обеспечения для звукозаписи. Это обновление включает в себя поддержку новых устройств и исправление ошибок.

В Ardour 8.2 добавлена поддержка новых устройств, включая контроллеры Novation LaunchPad X и LaunchPad Mini, а также устройство Solid State Logic UF8 USB MIDI / Mackie Control Protocol.

В этом обновлении добавлены несколько новых функций, в частности, note tupling – функция, позволяющая выбирать одну или несколько нот при редактировании MIDI и разделять каждую ноту на две равные части, нажимая клавишу «s» при работе с сложными ритмами. Процесс можно отменить с помощью сочетания клавиш Shift+S, и также можно объединять выбранные смежные ноты, нажимая клавишу «j».

Второй новой функцией в Ardour 8.2 является опция пользовательских предпочтений no strobe, которая позволяет отключить все «мигающие» элементы в графическом интерфейсе Ardour, такие как часы, мигающие кнопки, индикаторы уровней и т. д. Это изменение предназначено для людей с фотосенситивной эпилепсией.

Кроме того, в этом выпуске изменена частота дискретизации по умолчанию на 48 кГц, добавлена кнопка «Mute» в окне рекордера, улучшено рисование прямых линий velocity нот, добавлена поддержка отслеживания видимости графических интерфейсов для плагинов LV2, а также отображается длина нот при наведении курсора во время редактирования.

Исправлена проблема вставки карт темпа (tempo maps) в правильное положение при импорте карт темпа из MIDI-файлов, добавлена возможность пользователям очищать информацию о сканировании для плагинов LV2, оптимизированы операции с картами темпа, улучшены сценарии Lua и включено воспроизведение даже при отсутствии определенного начала/конца сессии.

Исправлены ошибки в файле MIDNAM для Moog Subsequent 37, улучшена поддержка контроллера Console 1 и систем, где XDG_CONFIG_HOME не является абсолютным путем.

Ardour 8.2 доступен для загрузки в виде исходного кода на официальном веб-сайте. Разработчики предоставляют платные, готовые для запуска бинарные файлы для систем GNU/Linux, Windows и macOS, если вы хотите поддержать их работу. Неофициальная сборка также доступна в качестве приложения Flatpak из Flathub.

Источник: linux.org.ru