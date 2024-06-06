Augmental создала зубной протез с тачпадом для управления компьютером языком и головой

Компания Augmental разработала и создаёт на заказ тачпады в виде съёмных зубных протезов, пользоваться которыми можно языком и движениями головы. Устройство, батареи которого хватает на пять часов, позволяет парализованным людям пользоваться почти без ограничений современными информационными технологиями, возвращая возможность общения, учёбы и даже работы. Источник изображения: Augmental

Источник: 3dnews.ru