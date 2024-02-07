Доступен SMTP-сервер chasquid 1.13

Представлен выпуск SMTP-сервера chasquid 1.13, при разработке которого акцент делается на простоту настройки и безопасность. Chasquid в основном рассчитан на использование в типовых проектах, в которых избыточна гибкость и функциональности Postfix и Exim. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Основные особенности:

Упрощённая система настройки. Конфигурацию SMTP-сервера образует файл chasquid.conf с базовыми параметрами и набор каталогов с именами обслуживаемых доменных имён, внутри которых размещаются связанные с доменом файлы для сопоставления email-адресов с пользователями, параметры БД для хранения базы пользователей, TLS-сертификатами и т.п. Для создания и редактирования базы пользователей для каждого домена применяется утилита chasquid-util.

Для фильтрации почты и отсеивания спама используется система хуков, позволяющих привязать обработчик, вызываемый на финальной стадии получения письма. Предоставляются следующие готовые обработчики: greylist для ведения «серых списков» (выдача временной ошибки на первый запрос от незнакомых серверов) при помощи greylistd, spamc и rspamc для блокировки спама при помощи Spamassassin и rspamd, clamdscan для фильтрации вирусов через ClamAV и dkimsign для DKIM-верификации при помощи driusan/dkim или dkimpy.

Защита от ошибок конфигурации, приводящих к проблемам с безопасностью, таких как открытые релеи и аутентификация с открытым текстом.

Наличие специализированного HTTP-сервера для мониторинга и отладки работы SMTP-сервера.

Доступность готовых пакетов для дистрибутивов Debian, Ubuntu и Arch Linux.

Поддержка интеграции с IMAP-сервером Dovecot для аутентификации пользователей.

Возможность использования виртуальных почтовых доменов со своими базами пользователей и перенаправлений.

Поддержка отбрасывания частей адреса, например, обработка «user+something@domain» как «user@domain».

Поддержка расширения SMTPUTF8 (RFC 6531), позволяющего использовать символы национальных алфавитов в адресах электронной почты, именах хостов, названиях почтовых ящиков и SMTP-заголовках.

Поддержка использования нескольких TLS-сертификатов. Обработка параметров TLS в привязке к доменам и защита от отката соединений к менее безопасным настройкам TLS.

Упрощённая система получения сертификатов через сервис Let’s Encrypt.

Поддержка проверок SPF (Sender Policy Framework) и MTA-STS (MTA Strict Transport Security).

В новом выпуске:

Добавлена защита от атак SMTP smuggling, позволяющих расщепить одно сообщение на несколько разных сообщений через использование нестандартной последовательности для разделения писем.

Реализован класс пользователей, которые могут только получать письма, без возможности отправки.

Запрещено указание в конфигурации пустых IP-адресов приёма соединений (параметры адреса должны быть явно заданы, в простейшем случае достаточно убрать комментарий с соответствующий настройки в файле конфигурации).

В скрипт docker/add-user.sh добавлена поддержка получения email и пароля из переменных окружения.

Источник: opennet.ru