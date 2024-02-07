Thalassa CMS 0.1.20

Вышел очередной релиз Thalassa CMS, сочетающей генератор статического HTML и CGI-программу для поддержки пользовательских комментариев.
Thalassa CMS написана на C++ и, по заявлению автора, не имеет внешних зависимостей, не использует СУБД и не генерирует страниц со скриптами.
В новый релиз включены исходные тексты ytid.cgi — веб-приложения, позволяющего выбрать экземпляр invidious для просмотра видео с YouTube (по тексту ссылки на YouTube).
Thalassa CMS распространяется на условиях Croco’s Individualistic Free Software License.
Источник: linux.org.ru