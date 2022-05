Доступен язык программирования Perl 5.36.0

при использовании сигнатур может быть заменён на:

sub foo ($left, $right) { return $left + $right; }

При вызове foo с числом аргументов, отличным от двух, интерпретатор выведет ошибку. В списке также поддерживается специальная переменная «$», которая позволяет игнорировать часть аргументов, например, «sub foo ($left, $, $right)» позволит выполнить копирование в переменные только первого и третьего аргумента, при этом в функцию необходимо передать ровно три аргумента.

Синтаксис сигнатур также позволяет указывать необязательные аргументы и задавать значения, используемые по умолчанию в случае отсутствия аргумента. Например, указав «sub foo ($left, $right = 0)» второй аргумент становится необязательным и при его отсутствии передаётся значение 0. В операции присваивания можно указать произвольное выражения, в том числе с использованием других переменных из списка или глобальных переменных. Указание вместо переменной хэша или массива (например, «sub foo ($left, @right)») приведёт к возможности передачи одного и более аргументов.