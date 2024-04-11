ИИ-помощник Leo в приватном браузере Brave повысит эффективность видеоконференций

Компания Brave продолжает расширять возможности встроенного в одноимённый браузер ИИ-помощника Leo. Сегодня она объявила, что Leo появится в собственном сервисе видеоконференций Brave Talk — правда, лишь у платных подписчиков. Источник изображений: Brave

Источник: 3dnews.ru