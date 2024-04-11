Инициативой OS Zone аннулировано 54 патента, направленных против открытого ПО

Организации Open Invention Network (OIN) и Unified Patents объявили об успешном развитии совместной инициативы Open Source Zone (OS Zone), созданной в 2019 году после патентной агрессии компании Rothschild Patent Imaging против проекта GNOME. С тех пор, кроме патента, в нарушении которого обвинялись разработчики GNOME, участники OS Zone смогли добиться признания недействительным ещё 53 патента, так или иначе нацеленных против открытого ПО.

Из открытых проектов, интересы которых удалось защитить, добившись признания связанных с ними патентов недействительными, упоминаются Apache Cocoon, Apache mod_evasive, Argo, Bluez, Fail2Ban, FreeMesh, LibreMesh, iFolder, LibVLC, Linkerd, ядро Linux, Automotive Linux, Kubernetes, KVM, Magento, Mastodon, Firefox, Mycroft, OpenACH, OpenSwan, QEMU и WebM.

Сообщается, что помимо основных спонсоров проводимой в OS Zone работы — Linux Foundation и Microsoft, о своей поддержке в этом году заявили компании Amazon, Apple, CableLabs, Mercedes-Benz, Meta, ServiceNow и Twilio, что позволит усилить работу по признанию недействительными сомнительных патентов, используемых патентными троллями для нападок на компании и организации, продвигающие открытое ПО.

Проект OS Zone создан для защиты открытого ПО от нападок патентных троллей, не обладающих активами и живущими только за счёт исков с использованием сомнительных патентов. В рамках проекта сформирована группа, которая занимается поиском фактов более раннего использования технологий, фигурирующих в разбирательствах, затрагивающих Linux и открытое ПО. OS Zone также предусматривает выплату вознаграждений энтузиастам за выявление фактов более раннего использования запатентованных технологий.

Противостояние с патентными троллями усложняет то, что тролль владеет только интеллектуальной собственностью, но не ведёт разработку и производственную деятельность, поэтому против него невозможно предъявить ответный иск, связанный с нарушением условий использования патентов в каких-либо продуктах, и остаётся только пытаться доказать несостоятельность используемого в иске патента.

Организация Unified Patents пытается противостоять патентным троллям и усложняют разбирательства с их участием, делая нападки слишком затратными из-за судебных издержек. Unified Patents не ставит целью выиграть дело, но даёт понять троллям, что будет бороться и отставать интересы своих участников. В итоге разбирательство с участником Unified Patents может оказаться для тролля дороже, чем отчисления, которые тролль намерен получить (например, успешное противостояние может продолжаться до 6 месяцев и грозить судебными издержками до 2 млн долларов).

Организация Open Invention Network (OIN) занимается защитой экосистемы Linux от патентных претензий. Участники OIN обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux. В число участников OIN входит более 3800 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux.

Соглашение между участниками OIN распространяется только на компоненты дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux («Linux System»). В настоящее время список включает 3730 пакетов, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, Apache Hadoop, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL и т.д. Кроме обязательств о ненападении для дополнительной защиты в рамках OIN сформирован патентный пул, куда попадают скупаемые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связанные с Linux.



Источник: opennet.ru