Linux From Scratch 12.1

Сообщество Linux From Scratch объявляет о выпуске дистрибутива-книги LFS 12.1, также доступен перевод на русский язык.

Основные изменения включают обновления набора инструментов для binutils-2.42 и glibc-2.39. В общей сложности, с момента последнего выпуска было обновлено 43 пакета, среди них Grub 2.12, Systemd 255, SysVinit 3.08, Openssl 3.2.1, Python 3.12 и другие. Ядро Linux было обновлено до версия 6.7.4.

Другие изменения:

Исправлена нумерация страниц в pdf (en, ru).

В тексте, при указании man-страниц применяется активная гиперссылка на man.archlinux.org (en, ru).

Добавлена multilib-версия перевода (ru; перевод будет загружен как только состоится релиз оригинальной multilib-версии).

Исправлено множество ошибок, внесены обширные изменения текста для улучшения читаемости (en, ru).

Введён в эксплуатацию репозиторий пакетов LFS (ru).

Отдельная благодарность участникам сообщества за обратную связь и помощь в исправлении ошибок и неточностей.

Источник: linux.org.ru