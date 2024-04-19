M**a бросила вызов ChatGPT — все сервисы компании получили «самого умного» ИИ-помощника

Сегодня M**a представила не только новое поколение собственных языковых моделей Llama 3, но и подключила их к поисковым строкам своих основных приложений — F******k, Messenger, I*******m и WhatsApp, пусть и не во всех странах. Кроме того, компания запустила отдельный сайт для своего чат-бота, m**a.ai. Источник изображения: M**a

Источник: 3dnews.ru